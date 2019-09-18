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Татар-информ

18 сентября 2019, 09:40

Общество

В шести районах Казани отключат электричество 19 сентября

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Общество

В шести районах Казани отключат электричество 19 сентября

Причина отключений — проведение планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Завтра,19 сентября, в некоторых домах шести районов Казани временно будет отсутствовать электричество. Отключения затронут Авиастроительный, Кировский, Советский, Приволжский, Московский и Вахитовский районы. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с восьми утра до пяти вечера без света останутся жители Авиастроительного района, проживающие по таким адресам: улица Белинского, дд. 8, 8а, 10, 12, улица Социалистическая, дд. 7, 9, 11, 12/16, улица Тимирязева, дд. 3, 3а (школа-интернат), улица Индустриальная, дд. 9, 11, 11а, 13, 15, улица Челюскина, дд. 8, 10, 12, 14.

На полчаса позже, с 8.30 до 17.00, отключат электричество в ряде домов Вахитовского района, которые расположены по улице Чехова — это дома под номерами 4 и 6в (поликлиника).

В течение 12 часов, с восьми утра до восьми вечера, свет будет отсутствовать в Кировском районе по адресам: улица Большая, дд. 2, 4, улица Краснококшайская, дд. 162, 164, улица Полевая, дд. 24, 28, 30, 36, улица Серп и Молот, дд. 22, 24, 24а, 26, 28, 31, а также по улице Фабричная, дом 4, улице Чкалова, дд. 1, 7, 7б.

На это же время запланировано отключение электричества в домах жителей Московского района, проживающих по улице Кулахметова дд. 17, 19, 21, 23.

Кроме того, с 8.00 до 18.00 без света не будет в Приволжском районе по улице Даурская, улице Рихарда Зорге в дд. 47, 47а, 49, 50, 53, 57/29, 10, улице Мавлютова, в доме 9, Оренбургскому тракту, в д. 2, а также в ряде домов, расположенных в частном секторе. Отключение затронет улицы 2, 4, 5, 6-я Отарская, 5, 6-й Ноксинский переулок Менделеева, Заветная, Дорожная, Молдавская, Серле.

На час позже, с девяти утра до шести вечера, свет будет отключен в Советском районе в доме № 13 по улице Айтматова. Кроме того, в этом же районе запланировано отключение электричества в Малых Дербышках по улицам Вишневый сад, Березовая, Школьная Услонская.

Причина отключений — проведение плановых работ по ремонту ЛЭП, а также электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проводиться техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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