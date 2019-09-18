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Татар-информ

18 сентября 2019, 09:25

Происшествия

Прокурор РТ представил новую руководительницу прокуратуры Сармановского района

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Происшествия

Прокурор РТ представил новую руководительницу прокуратуры Сармановского района

Фото: прокуратура РТ

На новую должность назначена советник юстиции Татьяна Федоровская.

 (Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Прокурор РТ Илдус Нафиков представил новую руководительницу прокуратуры Сармановского района, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Сармановского района РТ назначена советник юстиции Татьяна Федоровская», — рассказал Галиев.

Татьяна Федоровская родилась в селе Победа в Томской области. В 2006 году окончила Ульяновский государственный университет, а со следующего года начала работать в органах прокуратуры.

До 2009 года она занимала должность помощника Альметьевского городского прокурора, с 2015 года и до назначения работала заместителем Альметьевского городского прокурора.

«Сегодня Илдус Нафиков представил Татьяну коллективу районной прокуратуры и активу Сармановского муниципального района», — уточнил Галиев.

Напомним, ранее занимавший эту должность Эльдар Сабиров возглавил прокуратуру Кировского района Казани.
 

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