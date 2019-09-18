Замминистра сельского хозяйства РТ Хазипов стал и.о. руководителя исполкома Тюлячинского района

(Тюлячи, 18 сентября, «Татар-информ»). На проходящем внеочередном заседании совета Тюлячинского района республики Назипа Хазипова избрали исполняющим обязанности руководителя исполкома района. Депутаты единогласно поддержали кандидата, предложенного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Его безусловным преимуществом является огромный опыт, знание актуальных задач муниципалитетов. Уверен, что его богатый багаж знаний будет полезен в реализации предстоящих задач в различных сферах жизнедеятельности района и росте благосостояния его жителей», — сказал о Хазипове Песошин.

Ранее Назип Хазипов занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству с 2003 года.



«Новая работа, новые задачи поставлены передо мной. Вместе с коллективом и населением района будем их решать. Я буду работать во всех направлениях, но обращать особое внимание на агропромышленный комплекс», — прокомментировал свое назначение Хазипов корреспонденту ИА «Татар-информ».

Ранее на заседании депутаты проголосовали за отставку прежнего руководителя Тюлячинского исполкома Ильнура Хамидуллина.

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