Песошин предложил на должность и.о. исполкома Тюлячинского района Назипа Хазипова

Тюлячи, 18 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). На проходящем внеочередном заседании совета Тюлячинского района республики Премьер-министр РТ Алексей Песошин предложил кандидатуру замминистра сельского хозяйства и продовольствия Назипа Хазипова на пост исполняющего обязанности руководителя исполкома.
Песошин отметил, что избрание нового главы района — процесс непростой и требует соблюдения регламентных процедур.
«Следующим пунктом сегодняшней повестки депутатам предстоит рассмотреть вопрос об исполняющем обязанности руководителя исполкома Тюлячинского района. По поручению Президента РТ, вношу предложение о возложении обязанностей руководителя исполкома на Назипа Хазипова. Его безусловным преимуществом является огромный опыт, знание актуальных задач муниципалитетов. Уверен, что его богатый багаж знаний будет полезен в реализации предстоящих задач в различных сферах жизнедеятельности района и росту благосостояния его жителей», — отметил Песошин.