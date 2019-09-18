Председатель Главного управления по исламским делам и пожертвованиям ОАЭ прибыл в Казань

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Вчера в Казань прибыл председатель Главного управления по исламским делам и пожертвованиям Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Матар Салем бин Абид Аль Кааби, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«В Международному аэропорту им.Г.Тукая его встретил глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин», — говорится в сообщении.

Муфтий подарил ему на память лучшие издательские экземпляры Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ преимущественно на арабском языке, в том числе шеститомник произведений татарского богослова и просветителя Шигабутдина Марджани.

Планируется, что в Татарстане гость посетит Галеевскую мечеть и резиденцию Духовного управления мусульман РТ, а затем встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Кроме того, руководителю Главного управления по исламским делам и пожертвованиям ОАЭ покажут Российский исламский институт и реабилитационный центр мечети «Ярдэм», Казанское епархиальное управление и Болгарскую исламскую академию.

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