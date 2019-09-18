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Татар-информ

18 сентября 2019, 08:21

ОбществоПроисшествия

Обанкротившимся россиянам разрешат не оплачивать штрафы ГИБДД

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ОбществоПроисшествия

Обанкротившимся россиянам разрешат не оплачивать штрафы ГИБДД

Соответствующие меры помогут облегчить положение людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Жителям России, которые объявили себя банкротами, разрешат не отплачивать штрафы ГИБДД, сообщает «Российская газета».

По данным издания, соответствующий законопроект уже рассмотрен правительственной комиссией.

«Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — рассказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По данным судебного департамента, за этот год банкротами признали более 41 тысячи человек. После всех процедур с них списали около 153 млрд долговых рублей.

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