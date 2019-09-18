В Советском районе Казани выделили участок для строительства школы под патронажем ДУМ РТ

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Для строительства школы под патронажем ДУМ РТ, строительство которой инициировано в 2018 году, выделен земельный участок в Советском районе Казани, сообщает пресс-служба муфтията.

«Договоренности об этом достигнуты между муфтиятом и Исполнительным комитетом Казани», — говорится в сообщении.

Участок площадью 2,2 га расположен по ул. Ноксинский Спуск в районе ЖК «Молодежный».

Планируется, что общая площадь школы составит 12 — 15 тыс. кв. м, и она сможет вместить 500 учащихся.

Согласно проекту, обучение в школе будет на татарском языке с использованием национально-религиозного компонента и гендерного подхода.

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