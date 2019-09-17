Татарстанский флаг впервые подняли на мысе Доброй Надежды

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Татарстанский флаг впервые был поднят на мысе Доброй Надежды на юге Африке путешественником Рустамом Казанбаевым. Он — один из членов экипажа, которые совершают кругосветное путешествие на автомобиле «УАЗ — Буханка».

«Я татарин из Башкортостана, жил в Казани. Флаг Татарстана я поднимал на всех континентах и в 63 странах, где я был. В том числе и там, где татарстанский флаг никогда не был поднят — на мысе Доброй Надежды и в Гайане (страна в Южной Америке — прим. Т-и). Татары — это такой народ, который гордится своей нацией. Где бы ни был татарин, если у него есть татарстанский флаг, он его поднимает», — рассказал Рустам Казанбаев.

В 2017 году трое друзей — Александр Морозов (Саша Холодный), Николай Баландинский из Подмосковья и Рустам Казанбаев из Башкортостана решили совершить первое кругосветное путешествие на отечественном транспорте. «Русский, еврей и татарин», — шутит Рустам про экипаж.

Они выбрали УАЗ «буханку» как истинно отечественный автомобиль, который уже 60 лет на конвейере без особых изменений.

Смельчаки уже отправили заявку на регистрацию своего путешествия в Книге рекордов России.

Как объяснил путешественник, согласно принятым правилам, для признания факта кругосветного путешествия необходимы три условия. Так, нужно побывать во всех часовых поясах, пересечь экватор не менее двух раз и пройти не менее 40 тысяч километров. По словам Рустама, все условия уже выполнены, осталось совсем немного — пройти последний маршрут из Владивостока до Москвы.

Ребята выехали из Москвы, проезжая все страны Европы через Гибралтар, они перебрались в Африку. Доехав до Южной Африки, доплыли до Южной Америки— в Уругвай, а оттуда — в Мексику. Сейчас путешественники в Москве, а их транспорт переправляется морским транспортом во Владивосток. Они планируют завершить путешествие через два месяца. «Я везде поднимал флаг Татарстана», — подчеркнул Рустам.

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