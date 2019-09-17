Депутатам Госсовета Татарстана нового созыва сегодня вручат удостоверения и нагрудные знаки

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Казани сегодня состоится организационное собрание депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва. Им будут вручены удостоверения, нагрудные знаки депутатов парламента и портфели. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

В парламент республики нового созыва избрано 100 депутатов: 50 – по республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. Мандаты по республиканскому избирательному округу распределены между «Единой Россией» (44 мандата) и КПРФ (6 мандатов).

По одномандатным избирательным округам 50 мандатов поделены следующим образом: «Единая Россия» – 41 мандат, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста» – по одному мандату, самовыдвижение – 6 мандатов.

«В нашем партийном списке мы почти на половину обновили действующий состав. Обновление, которое произошло, положительно скажется на активности депутатского корпуса нового созыва. Я считаю это явление положительным», – заявил Председатель Госсовета Татарстана, секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на пресс-конференции, которая прошла 10 сентября.

Он также добавил, что руководители министерств и ведомств Татарстана, а также главы районов, избранные в парламент республики, усилят работу депутатского корпуса своими знаниями и опытом. «Несколько министров, которые приняли решение участвовать в предварительном голосовании и получили поддержку, были включены в партийный список. В их числе Азат Хамаев, Марат Ахметов, Айрат Зарипов – они решили связать свою судьбу с депутатской деятельностью», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоялись 8 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, КПРФ – 10,7%, «Справедливая Россия» – 3,96%, ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» – 3,65%.

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