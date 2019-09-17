В Фонде соцстрахования по РТ рассказали, когда бумажные больничные уйдут из обихода

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан близок к стопроцентному переходу на электронные больничные листы. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Регионального отделения ФСС РФ по РТ Павел Лоханов.

«Количество выданных электронных листков нетрудоспособности выросло с 31,5% в 2018 году до 71% в 2019 году. Статистика летних месяцев этого года показывает, что мы уверенно перешагнули 80-процентный рубеж. В республике насчитывается 102 медицинские организации, доля выданных ЭЛН в которых в августе превысила 90-процентный показатель. При этом 46 организаций выдавали в текущем году только листки временной нетрудоспособности в электронном виде», — сообщил спикер.

Павел Лоханов также отметил, что законодательством не предусмотрено ограничение хождения бумажных листков нетрудоспособности.

«Я думаю, что полный переход на ЭЛН — процесс обозримого будущего, поскольку на данный момент, как я уже говорил, более 90% страхователей подключены к системе электронных больничных листков», — подчеркнул собеседник информагентства.



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