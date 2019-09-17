Изучать религию и следовать трудам признанных ученых: в Казани рассказали, как не попасть в секту

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Лекцией об опасности сект в столице Татарстана открыли месячник «Экстремизму — нет!». С публичной лекцией выступили начальник отдела по вопросам шариата Булат хазрат Мубараков и преподаватель Российского исламского института, автор трудов по акыде и фикху Ахмад аль-Ханафи.

«Для того чтобы обезопасить себя от влияния сект, самое первое, что необходимо — знание, шариатское знание. Чем больше у человека информации о своей религии, тем в большей он безопасности», — сказал Булат Мубараков.

По словам эксперта, экстремистов можно распознать по тому, что они предлагают свое понимание Корана и Сунны, запутывают незнающих, считают себя исключительными и ссылаются не на авторитетных ученых, а на современников.

Чтобы избежать пагубного влияния сектантов и экстремистов, нужно следовать за одним из четырех мазхабов, сказал Ахмад аль-Ханафи. Также эксперты посоветовали не доверять информации без указания источника и не делать самостоятельных выводов, а доверять тем ученым, которые ссылаются на признанные классические труды ислама. Подробнее о советах экспертов читайте на портале «События».

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