Песошин посетит внеочередные сессии райсоветов в Тюлячинском, Лаишевском и Зеленодольском районах

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня посетит сразу три района республики, где пройдут внеочередные заседания депутатов районных советов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Планируется рабочая поездка Премьер-министра РТ в Тюлячинский, Лаишевский и Зеленодольский районы», – отметили в пресс-службе.

В Татарстане 8 сентября состоялись выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва, на которых партия «Единая Россия» набрала 72,4% голосов избирателей, получив 82 места в парламенте республики из 100. В качестве представителей партии власти в Госсовет РТ избрались главы Елабужского, Зеленодольского и Спасского районов республики, которые теперь должны сложить полномочия действующих муниципалитетов.

Ожидается, что кадровые перестановки могут коснуться и других районов Татарстана.

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