Озвучена денежная премия коллективам за лучшее проведение осенне-зимних ярмарок в Мамадыше

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Стали известны размеры денежных премий, которые получат коллективы за лучшее проведения осенне-зимних ярмарок в Мамадыше. Итоги подведут по окончании проведения ярмарок – 31 марта 2020 года, пишет газета «Нократ».



Коллективы оценит специальная комиссия. По результатам их оценок коллективы наградят Почетными грамотами главы района и присудят денежные премии. За первое место – 50 тысяч рублей (выбирается один коллектив-победитель), за два вторых места – по 40 тысяч рублей, три третьих места – по 30 тысяч рублей.



Коллективы, принявшие активное участие, награждаются благодарственными письмами руководителя исполкома муниципального района.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что традиционные сельхозярмарки стартовали 14 сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.