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Татар-информ

18 сентября 2019, 06:19

Общество

В поселке Красный Ключ открыли мемориал пограничникам

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Общество

В поселке Красный Ключ открыли мемориал пограничникам

Фото: ntr-24.ru

Инициатива по благоустройству мемориала и памятника принадлежит местному братству ветеранов погранвойск.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Во дворе школы поселка Красный Ключ Нижнекамского района открыли обновленный мемориал воинам-пограничникам. Монумент преобразился всего за пару месяцев, передает «НТР 24».

Инициатива по благоустройству мемориала и памятника принадлежит местному братству ветеранов погранвойск.

Памятник срочно требовал обновления: пограничный столб и кирпичную стену установили двадцать лет назад, и они давно обветшали. Средства на восстановление собирали все неравнодушные жители. Сейчас здесь все новое, а над мемориалом работали профессиональные художники.

Председатель региональной общественной организации «Пограничники Татарстана» Рафайль Загидуллин рассказал, что мемориал открыли в том числе и для того, чтобы школьники знали, кто охраняет рубежи Родины.

К подножию обновленного мемориала пограничники возложили цветы. Теперь им есть, где собираться 28 мая и в любой другой день, чтобы вспоминать годы службы, своих сослуживцев и почтить минутой молчания тех, кто отдал жизни, охраняя границы России.

 

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