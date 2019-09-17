В поселке Красный Ключ открыли мемориал пограничникам

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Во дворе школы поселка Красный Ключ Нижнекамского района открыли обновленный мемориал воинам-пограничникам. Монумент преобразился всего за пару месяцев, передает «НТР 24».



Инициатива по благоустройству мемориала и памятника принадлежит местному братству ветеранов погранвойск.

Памятник срочно требовал обновления: пограничный столб и кирпичную стену установили двадцать лет назад, и они давно обветшали. Средства на восстановление собирали все неравнодушные жители. Сейчас здесь все новое, а над мемориалом работали профессиональные художники.



Председатель региональной общественной организации «Пограничники Татарстана» Рафайль Загидуллин рассказал, что мемориал открыли в том числе и для того, чтобы школьники знали, кто охраняет рубежи Родины.



К подножию обновленного мемориала пограничники возложили цветы. Теперь им есть, где собираться 28 мая и в любой другой день, чтобы вспоминать годы службы, своих сослуживцев и почтить минутой молчания тех, кто отдал жизни, охраняя границы России.

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