В Бугульминском районе открылся новый клубный сезон

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). В Бугульминском районе состоялось открытие нового клубного сезона в сельских учреждениях культуры, пишет «Бугульминская газета».



Открытие нового творческого сезона ознаменовалось ярким праздником для зрителей и самодеятельных артистов. Специалисты продемонстрировали потенциал и перспективы отрасли культуры, в которых представлены разнообразные программы для людей всех возрастов, разных интересов и увлечений.



В празднике приняли участие все клубные формирования централизованной районной клубной системы района: вокальные, танцевальные, театральные, фольклорные, коллективы, коллективы декоративно-прикладного творчества и клубы по интересам.



Они показали зрителям свои программы, провели выставки и мастер-классы. Также сельчане стали участниками художественной самодеятельности и записались в клубы по интересам в новом творческом году.





Методист Централизованной районной клубной системы Эльвира Нургалиева поделилась, что впереди жителей Бугульминского района ждут интересные мероприятия в сельских культурно-досуговых учреждениях.



Также в рамках открытия творческого сезона в спасском сельском Доме культуры Бугульминского района состоялся концерт. В фойе работала выставка прикладного творчества, где зрителям представили поделки членов кружка «Очумелые ручки».

Параллельно на сцене проходил концерт «А у нас – все для вас!». Выступлениям взрослых и детей громко аплодировали, танцевальные номера чередовались с композициями вокального и хорового коллективов, а также солистов. Зрителей растрогал номер Ильяса и Кристины Минязовых, которые исполнили танец отца и дочери. Также на сцене выступили юные звездочки дома культуры Есения Костина и Виктория Денисова с танцем «Матрешки».

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