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Татар-информ

18 сентября 2019, 02:05

Спорт

Борец из Алексеевского района РТ Габдыжалил Сулейманов завоевал путевку на Хадж в Мекку

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Спорт

Борец из Алексеевского района РТ Габдыжалил Сулейманов завоевал путевку на Хадж в Мекку

Фото: alekseyevsk.ru

Поездка в Мекку состоится в следующем году.

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Борец из Алексеевского района Габдыжалил Сулейманов победил на турнире по борьбе на поясах памяти татарского священнослужителя и востоковеда Шигабутдина Марджани, который проходил в Казани. Об этом пишет газета «Заря».

В турнире приняли участие все азиатские республики. Наша страна на турнире была представлена двумя коллективами – сборными командами России и Татарстана. В составе сборной России выступал алексеевский борец Габдыжалил Сулейманов. А за команду Татарстана боролись Алексей Абрамов и Андрон Абдуллин. По итогам соревнований в командном зачете победу праздновала российская команда.

Второе место завоевали борцы из Таджикистана, а команда из Татарстана замкнула тройку призеров.

По условиям турнира, один человек из команды победителей имеет возможность выиграть путевку в Мекку на Хадж. Им оказался алексеевский борец.



Габдыжалил рассказал, что победа далась тяжело, соперники были очень сильными. По словам спортсмена, теперь его «переполняет счастье».

«После турнира в мечети Марджани нас собрал хазрат, и мы бросили жребий. По воле Всевышнего путевка досталась мне. Я очень обрадовался этому, потому что это мечта любого мусульманина – посетить святыню», – поделился радостью Габдыжалил, отметив, что каждый мусульманин в своей жизни должен попасть туда.

Поездка в Мекку состоится в следующем году.

 

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