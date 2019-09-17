«Нефтехимик» проиграл в Нижнем Новгороде: Две шайбы из трех гости пропустили в меньшинстве

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Вторую выездную серию в новом чемпионате КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» начал в Нижнем Новгороде, где нижнекамцы уступили «Торпедо» со счетом 0:3. Хозяева дважды реализовали численное преимущество, гости ничего не забили.

Нижегородцы очень мощно начали матч, обозначив свои претензии на победу в первые же 12 минут, сделав счет 2:0. Первое удаление в составе гостей автозаводцы за минуту успешно реализовали усилиями своего канадского легионера Чарльза Геноуэя, 1:0. Кстати, это было первое и последние удаление в первой трети матча. А в середине периода немало в прошлом поигравший в «Нефтехимике» форвард «Торпедо» Георгий Мишарин удвоил преимущество хозяев.

Во втором периоде, несмотря на все старания двух команд, отличиться никому не удалось.

Но едва начался третий период, как нижнекамцы оказались в меньшинстве. «Торпедо» реализовало второе из трех большинство, 3:0. Это была уже заявка на итоговый успех. В концовке встречи гости получили шанс реализовать большинство, но не использовали его. Второе подряд поражение «Нефтехимика».

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Геноуэй (5), Мишарин (13), Щехура (42). Штраф: 4-6.

«Нефтехимик»: Шарыченков. Пайгин-Мерфи, Порядин — Митчелл — Уайт; Сергеев — Шапризянов, Черников — Куликов — Хайруллин; Захарчук — Атюшов, Грошев — Хафизов — Бикмуллин; Брынцев — Шарифьянов, Райкел — Рыбаков — Хисамутдинов;

В следующем туре 19 сентября нижнекамцы сыграют в Казани с «Ак Барсом».

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