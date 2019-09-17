Президент РТ и замруководителя Федерального казначейства обсудили дальнейшее сотрудничество

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня встречу с замруководителя Федерального казначейства Эли Исаевым, сообщает пресс-служба президента.

«Стороны рассмотрели вопросы развития финансово-бюджетной системы республики, а также обсудили дальнейшее взаимодействие между Татарстаном и Федеральным казначейством», — говорится в сообщении пресс-службы. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

В столице республики проходит Всероссийское совещание территориальных органов федерального ведомства. Главной темой обсуждений участников является организация внутреннего контроля и аудита в Федеральном казначействе.

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