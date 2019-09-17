Четыре команды разыграют Кубок Богачева по баскетболу

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Завтра на учебно-тренировочной базе «Васильево» начнется традиционный турнир на Кубок Президента БК «УНИКС» Евгения Богачева. Участниками соревнований в этом году станут вторые команды УНИКСа, Самары, Нижнего Новгорода и студенческая команда «Академия спорта» (Казань).

Этот предсезонный турнир станет последним этапом подготовки молодежного состава БК «УНИКС», которая является действующим обладателем Кубка Богачева.

Расписание турнира:

18 сентября:

12:00 — Самара-2 — Нижний Новгород-2

14:00 — УНИКС-2 — Академия Спорта

19 сентября:

12:00 — Самара-2 — Академия Спорта

14:00 — УНИКС-2 — Нижний Новгород 2

20 сентября:

12:00 — Нижний Новгород-2 — Академия Спорта

14:00 — УНИКС-2 — Самара-2

После проведения всех встреч состоится церемония награждения.

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