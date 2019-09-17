Четыре команды разыграют Кубок Богачева по баскетболу

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Завтра на учебно-тренировочной базе «Васильево» начнется традиционный турнир на Кубок Президента БК «УНИКС» Евгения Богачева. Участниками соревнований в этом году станут вторые команды УНИКСа, Самары, Нижнего Новгорода и студенческая команда «Академия спорта» (Казань).
Этот предсезонный турнир станет последним этапом подготовки молодежного состава БК «УНИКС», которая является действующим обладателем Кубка Богачева.
Расписание турнира:
18 сентября:
12:00 — Самара-2 — Нижний Новгород-2
14:00 — УНИКС-2 — Академия Спорта
19 сентября:
12:00 — Самара-2 — Академия Спорта
14:00 — УНИКС-2 — Нижний Новгород 2
20 сентября:
12:00 — Нижний Новгород-2 — Академия Спорта
14:00 — УНИКС-2 — Самара-2
После проведения всех встреч состоится церемония награждения.