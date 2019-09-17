Соцстрах по РТ: «В регионе осталось 20 медучреждений, выдающих больничные листы по старинке»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Количество медицинских учреждений в Татарстане, которые выдают электронные листки нетрудоспособности, в текущем году увеличилось с 62 до 94%. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Регионального отделения ФСС РФ по РТ Павел Лоханов.

«На данный момент в Татарстане 328 лечебных учреждений осуществляют выдачу листков нетрудоспособности, из них 308 медицинских организаций подключились к процессу выдачи листков нетрудоспособности в электронном виде. По итогам работы за восемь месяцев нам удалось подключить к процессу формирования электронного больничного 102 медицинские организации Татарстана. Остальные клиники подтвердили готовность выдавать электронные листки нетрудоспособности при получении согласия пациентов. Таких учреждений осталось 20», — сообщил спикер.

Павел Лоханов отметил, что с переходом на электронные документы процесс начисления средств по больничным листам ускорился и составляет буквально несколько дней. Однако в регионе были отдельные случаи, когда бухгалтеры пугались новшества, говорили, что это неудобно и сложно, ссылались на проблемы при установке программного обеспечения.

«Мы отправляли своих специалистов к работодателям, которые сталкивались с техническими сложностями. Они на месте устанавливали программное обеспечение, тестировали его, и все начинало работать. В результате на сегодняшний день из 19 тысяч страхователей, предъявивших к оплате листки нетрудоспособности, более 17 тысяч обрабатывают электронные листки нетрудоспособности, что составляет более 90%», — заключил руководитель Регионального отделения ФСС РФ по РТ.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.