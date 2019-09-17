В Татарстане увидела свет книга о татарской породе лошадей

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане увидела свет книга, которая рассказывает, как в республике была возрождена татарская порода лошадей, а также дает сведения об истории и подробное описание породы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В декабре прошедшего года Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений включила в федеральный Госреестр породу лошадей "Татарская". Это стало результатом работы по возрождению породы, которая велась в течение прошедших 8 – 10 лет. Лошади татарской породы – это наша национальная гордость», – делится с читателями заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Вступительное слово к книге написал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Он рассказывает о своей давней любви к лошадям, а также делится личными воспоминаниями из истории своей семьи, связанными с этими животными.

В книге собран уникальный материал, который дает информацию о происхождении породы и истории татарских лошадей, а также об особенностях разведения и содержания этих животных. Также дается подробное описание признаков породы: экстерьер, масть, конституция, продуктивные качества и выносливость.

Авторы книги – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии, генетики и разведения животных КГАВМ им. Н. Э. Баумана Равиль Хаертдинов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов, ведущий советник сектора производства мяса отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Айрат Хабибуллин, начальник ГКУ «ГГСХУ племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ» Ришат Зарипов и другие.

«Лошади татарской породы уже приобретают известность: участвуют в Национальном празднике Сабантуй, скачках, завоевывают призовые места и даже снимаются в кино. Так, в фильме „Зулейха открывает глаза“, который скоро выйдет на экраны, главная героиня приедет в Кремль именно на лошади татарской породы», — говорится в сообщении.



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