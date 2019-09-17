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Татар-информ

17 сентября 2019, 18:34

ОбществоЗдоровье и среда

Соцстрах: За год в Татарстане количество выданных электронных больничных выросло в два раза

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ОбществоЗдоровье и среда

Соцстрах: За год в Татарстане количество выданных электронных больничных выросло в два раза

Фото: Владимир Васильев

Для работы с электронными больничными предприятия и медицинские организации республики должны быть подключены к специализированной программе ФСС.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Количество выданных электронных листков нетрудоспособности в регионе выросло с 31,5% в 2018 году до 71% в 2019 году. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Регионального отделения ФСС РФ по РТ Павел Лоханов.

«К концу текущего года в Татарстане Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ выдаст первый миллион электронных больничных. Сейчас мы находимся на отметке в 930 тысяч электронных больничных листков. Думаю, что до конца года мы перейдем за эту цифру», — сообщил он.

Чтобы работать в системе, предприятие или медицинская организация должны иметь компьютер, подключенный к Интернету, электронную цифровую подпись, также необходима специализированная программа «Подготовка расчетов для ФСС». Бесплатное программное обеспечение можно скачать на официальном сайте фонда.

Согласно данным Лоханова, оформлять электронный листок нетрудоспособности намного удобнее, чем бумажный аналог, поскольку его невозможно потерять или испортить. 

 

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