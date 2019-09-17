Соцстрах: За год в Татарстане количество выданных электронных больничных выросло в два раза

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Количество выданных электронных листков нетрудоспособности в регионе выросло с 31,5% в 2018 году до 71% в 2019 году. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Регионального отделения ФСС РФ по РТ Павел Лоханов.

«К концу текущего года в Татарстане Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ выдаст первый миллион электронных больничных. Сейчас мы находимся на отметке в 930 тысяч электронных больничных листков. Думаю, что до конца года мы перейдем за эту цифру», — сообщил он.

Чтобы работать в системе, предприятие или медицинская организация должны иметь компьютер, подключенный к Интернету, электронную цифровую подпись, также необходима специализированная программа «Подготовка расчетов для ФСС». Бесплатное программное обеспечение можно скачать на официальном сайте фонда.

Согласно данным Лоханова, оформлять электронный листок нетрудоспособности намного удобнее, чем бумажный аналог, поскольку его невозможно потерять или испортить.

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