Соцстрах: Татарстан лидирует среди регионов России по количеству электронных больничных

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Число оформленных электронных больничных в Татарстане составляет семь процентов от общего количества сформированных документов по всей стране. Регион является лидером по данному показателю. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Павел Лоханов.

«С декабря 2018 года Татарстан уверенно лидирует по количеству выданных электронных листков среди всех 85 регионов Российской Федерации. Мы находимся на первом месте и продолжаем оставаться на лидирующей позиции в настоящее время. Выданные на территории республики электронные больничные составляют семь процентов от общего количества выданных электронных больничных по всей стране», — сообщил он.

Количество выданных электронных листков нетрудоспособности в регионе выросло с 31,5% в 2018 году до 71% в 2019 году. Согласно данным Лоханова, оформлять электронный листок нетрудоспособности намного удобнее, чем бумажный аналог, поскольку его невозможно потерять или испортить.

«Во-вторых, даже если врач при заполнении больничного совершил опечатку или ошибку, то не нужно заново бежать в поликлинику и собирать все подписи. Достаточно позвонить врачу, он внесет изменения в электронный больничный лист, который в режиме онлайн обновится у работодателя. Данные о пациенте хранятся в информационной базе Фонда социального страхования, врачу не нужно каждый раз вводить их заново. Кроме того, снижаются затраты на организацию учета и хранение бланков. Поскольку все данные хранятся в информационной базе, работодателю проще и быстрее получить доступ к этому документу», — подчеркнул спикер.



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