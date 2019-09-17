Футбольный клуб «Уфа» предложил РПЛ сменить логотип на изображение с силуэтом Евсеева

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Футбольный клуб «Уфа» предложил Российской Премьер-Лиге собственный вариант ребрендинга лого лиги. В своём официальном твиттере уфимцы обратились к РПЛ по итогам матча с «Динамо», который завершился нулевой ничьей.

ФК разместил логотип для российского футбольного чемпионата, сопроводив его подписью: «РПЛ, как насчёт ребрендинга?». На лого размещен силуэт главного тренера команды из Башкортостана Вадима Евсеева, останавливающего «пятой точкой» мяч, вышедший за боковую линию в матче с московским «Динамо».

Твит уфимцев уже поддержали соперники по последней игре — московские динамовцы, ответив на него аплодисментами.

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