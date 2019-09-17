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Татар-информ

17 сентября 2019, 19:35

Происшествия

«Назначим тебя наркобароном»: В суде Челнов по делу борца с оргпреступностью допросили потерпевшего

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Происшествия

«Назначим тебя наркобароном»: В суде Челнов по делу борца с оргпреступностью допросили потерпевшего

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Подполковника полиции Даниля Закирова обвиняют в том, что он пытался «повесить» поджог адвокатского офиса на невиновного человека.

(Набережные Челны, 17 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд рассматривает дело начальника отдела по борьбе с организованной преступностью местного УМВД Даниля Закирова. В основе обвинения лежит случай с поджогом адвокатского офиса в Челнах.

Инцидент произошел в 40-м комплексе в ночь на 31 октября 2016 года. Неизвестные вскрыли дверь адвокатской коллегии, занесли внутрь газовый баллон, обложили его ветошью и подожгли. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. 

 Расследованием занялся шестой отдел челнинского УМВД. Полицейские дело не раскрыли, однако привлекли внимание ФСБ. В частности, подполковника Даниля Закирова обвинили в том, что он хотел «назначить» виновного в поджоге. 

Потерпевшим по делу проходит некий Ильгиз Шайхелисламов. По версии следствия, на него Закиров вышел через Руслана Хасьянова, который отбывает срок по нашумевшему делу об ОПГ «29-й комплекс».

По словам Шайхелисламова, Хасьянов, которого он знал со школы, пригласил его на встречу в офисе ОБОП в Казани. Там же оказался и подполковник Даниль Закиров.

При нем Хасьянов попросил помочь найти человека, который бы взял на себя вину за поджог адвокатской конторы, или взять вину на себя.

«Очень скоро в процессе беседы я понял, что отказаться не получится, поскольку в противном случае Закиров обещал сделать из меня наркобарона или торговца оружием», — сообщил Шайхелисламов в суде. 

Слова Закирова он воспринял как угрозу и обратился в ФСБ за помощь. Там его снабдили записывающим устройством и все последующие беседы с Закировым были записаны. Всего состоялось три таких встречи, все данные были переданы в ФСБ и Следком. 

Самого Закирова смутил в показаниях момент, связанный с их первой встречей в Казани.

«Вы говорите, что мы втроем — я, Хасьянов и вы — перешли в другой кабинет для беседы. Как же это могло быть?», — поинтересовался Закиров.

По всей видимости, сотрудник правоохранительных органов имел ввиду тот факт, что заключенный Хасьянов не мог перемещаться по зданию без конвоя.

 

После судебного заседания адвокат Закирова заявил, что его подопечный не виновен, более подробно он изложит свою позицию позже.

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