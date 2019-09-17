Часть исторической застройки Казани вновь украсили старинные страховые эмблемы

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). На части домов старой Казани вновь установлены отреставрированные старинные страховые таблички. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам движения по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» в сезоне 2019 года, один из его координаторов Дмитрий Полосин.

«В прошлом году мы нашли оригинальные страховые таблички, которые висели на домах, оставаясь никому незаметными. Ян Тинчурин, наш знаменитый кузнец, занялся этими табличками со своей семьей. Они восстановили их в оригинальном виде. В этом году они уже снова висят на домах, которые преображал „Том Сойер Фест“», — рассказал Полосин, отметив, что старинные метки-эмблемы — это еще одна достопримечательность Казани.

Подобные знаки в виде металлических досок с логотипом страховой компании размещались прежде на фасадах зданий или над входом в застрахованную квартиру. Они не только уведомляли, что объект застрахован от пожара, но выполняли нередко декоративную функцию и были имиджевым маркером владельца. Распространение такие таблички получили после лондонского пожара 1666 года, когда страховые компании из-за споров, кому тушить, упускали возможность спасти здание.

Волонтеры движения по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» отреставрированные страховые таблички установили на всех домах, где работали в предыдущие сезоны. На Волкова, 14, например, вновь установлена после реставрации подлинная, для других домов иногда выполняют копии или по эстетическим критериям размещают таблички с других объектов. Всего за четыре сезона в Казани энтузиасты обновили фасады 15 домов.

В этом сезоне, напомним, томсойеровцы преображали объект исторической средовой застройки на Калинина, 12, а также два объекта культурного наследия — дом Беркутова (Фатиха Карима, 11) и дом Богородского (Волкова, 42). На домах этого года страховые доски еще не установили — подбирают из тех, что фестивалю передали казанские коллекционеры.

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