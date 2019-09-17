Прокуратура пригрозила уголовной ответственностью главам татарстанских фирм с долгами по зарплате

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ предупредила об уголовной ответственности за долги по зарплате глав девяти фирм, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сегодня в надзорное ведомство пригласили директоров девяти предприятий, у которых перед работниками имеются задолженности. Прокуратура объявила им официальное предостережение, персонально предупредив каждого об уголовной ответственности за невыплату зарплаты», — рассказал Галиев.

По его информации, речь идет про предприятия «Навруз», «Агро-Престиж», «Агрокомплекс "Ак Барс"», «СМТ-Интех» и «Гранд-Проект». Общая сумма задолженности перед 2868 работниками превысила 47 млн рублей.

Кроме того, официально предостерегли о недопустимости банкротства конкурсного управляющего «СК "Татдорстрой"» — 511 работников этого предприятия не получили 3,3 млн рублей зарплаты.

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