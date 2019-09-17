Дирекция парков и скверов поссорилась с компанией из РБ из-за количества лестниц на разборной сцене

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Дирекция парков и скверов расторгла договор с компанией из Башкортостана НМЗ из-за несоответствия техническому заданию сцены. Информацию об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Компания «НМЗ» после победы на торгах должна была изготовить для Дирекции парков и скверов разборный сценический комплекс с 9 лестницами. В феврале 2019 года был подписан контракт на поставку товара.

«При сдаче товара комиссией были выявлены серьезные отклонения от технического задания и его параметров. Все нарушения были зафиксированы актами, документально подтверждены и направлены в адрес подрядчика ООО „НМЗ“. При повторном приеме сценического комплекса замечания комиссии устранены не были, что и привело к расторжению договора в одностороннем порядке со стороны Дирекции парков», — говорится в ответе.

В ходе судебного заседания выяснилось, что НМЗ сделала сцену цельной. Помимо этого в сценическом комплексе не хватает лестниц, в комплекте была выявлена нехватка перил и домкратов.

Как сообщалось ранее, НМЗ через Арбитражный суд РТ требует от дирекции оплатить сценический комплекс за 2 млн рублей.

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