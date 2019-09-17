В сельском ДК Нижнекамского района откроют коворкинг, библиотеку и современную сцену

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В ближайшее время сельский Дом культуры села Большое Афанасово примет своих первых посетителей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Строительные работы здесь подошли к финалу. На сегодняшний день завершается фасадная отделка, а внутри здания специалисты скоро расставят мебель, оформят главную сцену, установят музыкальное оборудование.



Оценить ход работ приехал мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Глава сельского поселения Николай Бурмистров рассказал, как этот клуб выглядел еще пару лет назад, и какие изменения произошли в рамках капремонта.



Один из самых больших клубов в районе – сельский Дом культуры в Большом Афанасово был построен в 1971 году. Здесь работают 15 коллективов различного направления, из которых три – хореографические. После завершения капитального ремонта здесь появится библиотека.



Ремонт выполнен в рамках республиканской программы и по национальному проекту «Культура». Из республиканского бюджета было выделено 18,7 млн рублей.



Строители полностью обновили основной зал, здесь также созданы дополнительные условия для артистов – у них появились гримерки, пространства для репетиций и звукооператора. В малом зале в будущем планируют проводить массовые мероприятия, новогодние представления, а также использовать в качестве коворкинг-пространства.

Отдельное внимание при проведении капремонта было уделено созданию условий для людей с ограниченными возможностями.



Айдар Метшин обратил внимание сотрудников клуба и главы поселения на необходимость развития новых направлений, особенно для детей и молодежи.

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