В Казани ищут родственников красноармейца Петра Карпова, погибшего в 1942 году

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане разыскивают родственников рядового Петра Кузьмича Карпова – красноармейца, который погиб во время Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэрии Казани.



С просьбой откликнуться к членам семьи обратился поисковый отряд «Обелиск» из города Москвы.



Волонтеры отряда рассказали, что в июне 2016 года в деревне Мурыгино Темкинского района Смоленской области в братской могиле были обнаружены останки бойцов. Поисковики утверждают, что в этой могиле был похоронен и уроженец Казани, рядовой 17-й стрелковой дивизии Петр Карпов 1901 года рождения. Известно, что солдат скончался от полученных ранений в медсанбате 25 августа 1942 года.



В 2017 году останки Петра Карпова и других солдат были перезахоронены в селе Васильевское Смоленской области.



Родственников рядового Петра Карпова просят откликнуться для передачи им именной папки солдата и адреса нового места захоронения. Связаться с поисковиками можно по номеру телефона: 8-903-089-75-79 или написать на e-mail: roza-fattahova@mail.ru.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что благодаря ДНК-тесту и экспертизе поисковикам удалось вернуть останки Ракии Мусиной, погибшей в 1943 году, родственникам в Буинск.

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