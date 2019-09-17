ДУМ РТ подарило партию религиозной литературы мусульманам Беларуси

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Духовное управление мусульман РТ отправило в дар Мусульманскому религиозному объединению в Республике Беларусь партию религиозной литературы ИД «Хузур», информирует пресс-служба ДУМ РТ.

Инициатива реализована в рамках сотрудничества между ДУМ РТ и МРО в РБ при поддержке муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина.

Среди книг, направленных библиотеке Минской Соборной мечети, были такие, как литература по основам и истории ислама и традиционного для Беларуси акыде, ахляку, ханафитского мазхаба, фикха. Например, это издания Куръана «Казан басмасы», «Введение в ханафитский фикх», «Ислам в 75 уроках», «Ошибки в намазе, связанные с чтением Куръана», «Посещение могил» под авторством муфтия Камиля хазрата Самигуллина, «Каждый может стать Коран-хафизом», «Исламские течения и группы» Дамира хазрата Шагавиева, «Нур аль-идах» имама Хасана ибн Аммара ибн Али аш-Шурунбуляли (на арабском языке), «Наставления Лукмана Хакима» Джалиля хазрата Фазлыева, «Гыйбадат исламия» и «Восточная-мусульманская логика» Ахмадхади Максуди, «Люди сунны и согласия — кто они?» Абу Асада аль-Ханафи и др. В общей сложности, в республику Беларусь было отправлено свыше 30 трудов на трех языках — русском, татарском и арабском.

«ДУМ РТ является одним из основных центров Ислама в РФ, достоинства работ которого находят широкое признание не только в СНГ, но и за рубежом», — отметили В Мусульманском религиозном объединении в РБ. Также МРО в РБ поблагодарило ДУМ РТ и лично муфтия Камиля хазрата Самигуллина «за ценнейшие издания ДУМ РТ для пользы мусульман Беларуси» и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Напомним, в июле 2019 года муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин посетил Республику Беларусь с рабочим визитом. В рамках него глава мусульман РТ встретился с муфтием Мусульманского религиозного объединения в РБ Абу-Бекиром хазратом Шабановичем, муфтием ДУМ РБ Али хазратом Вороновичем и др. В результате стороны договорились о дальнейшем укреплении двусторонних взаимоотношений и продолжении совместной работы.

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