Казанский художник - «брызгист» Руслан Ибрагимов представит выставку о «Людях труда»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). 19 сентября в Национальном музее РТ откроется выставка под названием «Люди труда» молодого художника - «брызгиста» Руслана Ибрагимова, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

Экспозиция посвящена 45-му мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019, который состоялся в Казани в августе этого года.

На выставке будет представлено двадцать работ молодого казанского художника, которые воссоздают художественный образ людей разных профессий. Все они выполнены в уникальной технике: краски нанесены на холст методом разбрызгивания. Себя Руслан называет художником - «брызгистом» и говорит, что сам придумал этот стиль.

Именно брызги являются основным выразительным элементом работ — они создают эффект движения.

Руслан Ибрагимов – уроженец села Малые Уруссу Ютазинского района РТ. Закончил Новосибирскую архитектурно-художественную академию по специальности «монументальная живопись».

Выставка работала в казанском аэропорту, где первыми его работы увидели участники и гости WorldSkills. Работа над картинами заняла три месяца. Мастер кисти поделился, что работа была сложной. Он получил много опыта и овладел новыми навыками. Открытие экспозиции запланировано на три часа дня.

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