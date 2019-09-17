Названы самые интересные для туристов места в Казани

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Команда сервиса «Яндекс.Карты» на карте Казани отметила самые интересные и популярные места в городе. Информацию об этом сообщили в PR-службе геосервисов Яндекса.

«Команда сервиса выбрала локации, насыщенные местами — кафе, магазинами, театрами, музеями и другими точками притяжения — с которыми пользователи чаще всего взаимодействуют в мобильном приложении и веб-версии "Яндекс.Карт". Всего в Казани отметили почти 2000 интересных мест», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на главном экране появились различные подборки, которые должны помочь жителям и гостям столицы Татарстана ориентироваться в городе. В подборках собраны кафе и рестораны, бары, места для свиданий или семейных ужинов.

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