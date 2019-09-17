Побывавшее в космосе национальное лакомство появилось в Музее чак-чака

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В казанском Музее чак-чака появился новый необычный экспонат – чак-чак, побывавший в космосе. Об этом сообщается в Instagram`e музея.
«Космический чак-чак уже передали музею – он занял почетное место среди его экспонатов», – сообщается в официальном аккаунте музея.
Ко Дню Республики Татарстан национальную выпечку запустили в стратосферу с помощью специального летательного аппарата, на котором был установлен GPS-трекер и датчик температуры.
Достигнув высоты в 30 км, шары с гелием лопнули, снаряд начал свое падение и благополучно приземлился.
Идея запустить чак-чак в космос пришла татарстанским предпринимателям, а изготовила блюдо из теста и меда самозанятый кондитер Алина Шайхутдинова.