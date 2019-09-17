Побывавшее в космосе национальное лакомство появилось в Музее чак-чака

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В казанском Музее чак-чака появился новый необычный экспонат – чак-чак, побывавший в космосе. Об этом сообщается в Instagram`e музея.



«Космический чак-чак уже передали музею – он занял почетное место среди его экспонатов», – сообщается в официальном аккаунте музея.



Ко Дню Республики Татарстан национальную выпечку запустили в стратосферу с помощью специального летательного аппарата, на котором был установлен GPS-трекер и датчик температуры.



Достигнув высоты в 30 км, шары с гелием лопнули, снаряд начал свое падение и благополучно приземлился.



Идея запустить чак-чак в космос пришла татарстанским предпринимателям, а изготовила блюдо из теста и меда самозанятый кондитер Алина Шайхутдинова.

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