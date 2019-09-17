Школьники из Татарстана нашли свалку в заброшенном здании и инициировали субботник

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Свалку в заброшенном здании обнаружили школьники из Буинского района Татарстана при помощи мобильного приложения «Школьный экопатруль». Мусор собран и отправлен на полигон, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Бесхозное строение в селе Энтуганы превратился в место скопления мусора. Грязный участок обнаружили школьники благодаря мобильному приложению „Школьный экопатруль“ и обратились к экологам. Площадь захламления составила 10 кв. м. Для устранения нарушения материалы были направлены в адрес собственника территории — исполкома Энтуганского сельского поселения», — сказано в сообщении.

В настоящее время свалка полностью ликвидирована.

Местные жителями провели субботник, собранный мусор вывезен на полигон ТБО. Каждый школьник республики при помощи мобильного телефона в свободное от учебы время может фиксировать свалки и направлять их фотографии в колл-центр Министерства информатизации и связи РТ и в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. По каждой свалке экологи принимают соответствующие надзорные меры, а юные борцы за чистоту получают баллы и уведомления о ликвидации свалки с прикреплением фотографии.

В республиканском конкурсе среди учащихся школ «Школьный экопатруль» принимают участие все желающие. По его итогам ежегодно награждаются самые активные школьники, школы и классы. По итогам конкурса в 2018 году самые активные помощники экологов получили в подарок набор туриста, гироскутер и велосипед.



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