Более 70% молодых казанцев не хотят уезжать из своего города

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В ближайшие семь лет Казань не намерены покидать 72% людей в возрасте до 30 лет. Такие результаты показало исследование, проведенное специалистами Финансового университета при Правительстве РФ.

В рейтинг вошли города с населением от 250 тыс. человек. Его результаты показали, что лишь 28% казанской молодежи собираются искать лучшей жизни в другом городе. Еще один татарстанский город, попавший в рейтинг, — Набережные Челны показывает следующую статистику: 63% довольных родным городом и 37% тех, кто планирует его оставить в ближайшие 7 лет.

Лидерами рейтинга городов, которые молодежь мечтает покинуть, стали такие российские города, как Тольятти (55% потенциальных мигрантов), Омск (47%) и Барнаул (45%). Напротив, городами, жизнь в которых наиболее устраивает молодых людей, стали Севастополь (16% мечтающих о жизни в другом городе), Грозный (17%) и Краснодар (21%).

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