Wildberries прописалась в Зеленодольском районе ради строительства логоцентра

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Республики Татарстан компания Wildberries зарегистрировала дочернее предприятие ООО «ВБ ВОСТОК», которое после получения статуса резидента ТОСЭР «Зеленодольск» займется строительством логистического центра. Соответствующая информация опубликована на сайте Минэкономики РТ.

«Вхождение на территорию Татарстана такого крупного игрока рынка электронной торговли, как компания „Вайлдберриз“, безусловно, способствует развитию цифровой экономики республики. В то же время это является свидетельством готовности местных потребителей и производителей к торговым отношениям в сети», — рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в августе Президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве логоцентра в Татарстане площадью 100 тыс. кв. метров. Его открытие позволит создать в РТ около 5 тысяч рабочих мест. Логистический комплекс планируется ввести в эксплуатацию во второй половине будущего года. Wildberries инвестирует в строительство центра около 5 млрд рублей.

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