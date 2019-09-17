В РТ улучшат приложение для незрячих пассажиров, чтобы заменить разбитые вандалами информаторы

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане улучшат приложение для незрячих пассажиров, чтобы заменить разбитые вандалами информаторы, рассказал директор МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Евгений Попов.

«В СМИ появилась информация о том, что на остановке "Разъезд Восстания" в Казани исчез очередной звуковой автоинформатор. Судя по следам, его буквально вырвали с корнем. На сегодняшний день это уже третий факт кражи информатора с этой остановки», — сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Попов пояснил, что в ближайшее время на остановке появится новый информатор, собранный из оставшихся запчастей.

«Кнопки, нажав на которые можно было прослушать информацию на русском и татарском языках были монтированы еще в 2015 году. Из 55 звуковых информаторов более 70 процентов выбыли из строя из-за износа или вандализма», — отметил директор ООП.

Ассоциация АТП РТ связалась с активистом инициативной группы «Город без преград» Русланом Фарраховым, который отметил, что с одной стороны информатор был удобен, с другой – о нем не многие знали.

«Стоит столбик, но вокруг нет тактильной плитки. Сегодня незрячие, чтобы передвигаться на автобусе, используют несколько приложений – это Hubb и Moovit, а также сайт bustime.ru. Однако первое отображает время, но не озвучивает его. Озвучивает сайт, но позволяет отслеживать только один маршрут, а второе приложение показывает маршрут и трижды информирует об остановке», — отметил Фаррахов.

По его мнению, было бы удобно, если бы функции всех трех ресурсов были бы объединены в один. Он обращался к разработчикам, но вопрос пока решить не удалось.

Как отметил Евгений Попов, сейчас ОПП прорабатывает вопрос о появлении новых возможностей в одном из мобильных приложений для незрячих.

«Чтобы приложение имело доступ в систему управления информационных табло, расположенных на остановках, мы связались с разработчиком программы диспетчеризации "Транснавигация"», — рассказал директор ООП.

По его словам, новая функция в мобильном приложении может появиться уже в начале следующего года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.