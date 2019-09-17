WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 сентября 2019, 16:26

Общество

«Том Сойер Фест» начал прием заявок на преображение старинных домов Казани летом 2020 года

Рекомендуем

Общество

«Том Сойер Фест» начал прием заявок на преображение старинных домов Казани летом 2020 года

Фото: Салават Камалетдинов/архив, Александр Эшкинин

Постройки должны быть обитаемы, неаварийны и с жителями, которые одобряют инициативу волонтеров.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест Казань» начинает прием заявок от жителей домов старой Казани на сезон 2020 года. Об этом объявила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам 2019 года, помощник Президента РТ, член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) и куратор проекта Олеся Балтусова.

«Осень и зима — время приема заявок (сентябрь — январь). Весной мы начинаем экспертную оценку, когда ездим по домам, общаемся с жильцами, обсуждаем заявки на встречах общества охраны памятников (ТРО ВООПИиК). Дальше идут обмеры, проектирование, согласования, и выходим на конец весны на работы», — напомнила Балтусова.

Она напомнила, что для того, чтобы дом начали ремонтировать волонтеры, жителям необходимо подать заявку. При этом критериями «Том Сойер Феста» являются также состояние дома (аварийные дома волонтеры преображать не берутся из соображений безопасности и необходимости владения соответствующими квалификациями) и согласие всех его жителей на помощь добровольцев.

«На Щапова, 19/21 мы уже два года, например, пристально смотрим, и заявки есть, и все уже посчитано, померяно. Но у них есть аварийная часть, мы опасаемся туда подпускать наших волонтеров. Это работа для профессиональной рабочей силы. Мы должны здесь понять, что будет делать приглашенная, видимо, организация, что мы. В то же время на Калинина, 12 волонтеры с привлечением специалистов укрепляли цоколь в нижней части. И самое главное — желание жителей участвовать вместе с нами. Только вместе мы можем отремонтировать дом на благо жителей», — подчеркнула Олеся Балтусова.

В сезоне 2019 года, напомним, «томсойеровцы» преобразили фасады исторического средового дома на Калинина, 12, а также двух объектов культурного наследия — дома Беркутова (Фатиха Карима, 11) и дома Богородского (Волкова, 42).

В ближайшей перспективе маршрут по обновленным домам «Том Сойер Феста» в Казани пополнит сайты для самостоятельных туристов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Побывавшее в космосе национальное лакомство появилось в Музее чак-чака
Новости дня
17:50
ДУМ РТ подарило партию религиозной литературы мусульманам Беларуси

В Республику Беларусь было отправлено более 30 наименований книг на русском, татарском и арабском языках.

17:49
Прокуратура пригрозила уголовной ответственностью главам татарстанских фирм с долгами по зарплате

С начала года в Татарстане работодатели задолжали 2868 работникам более 47 млн рублей.

17:44
Перевозчики Казани опровергли наличие «черных касс»: С нашей стороны нарушений закона нет

Прокурора РТ попросили проверить финансовую деятельность казанских предприятий по причине подозрений в уклонении от налогов и других нарушениях.

17:36
Побывавшее в космосе национальное лакомство появилось в Музее чак-чака

Ко Дню Республики Татарстан национальную выпечку запустили в стратосферу с помощью специального летательного аппарата.

17:20
Управление пчеловодства РТ: Гибель пчел на 100% произошла из-за обработки полей пестицидами

Документы на возмещение ущерба представили 22 пчеловода из восьми районов республики на общую сумму более 6 млн рублей.

17:12
С 2020 года качество лекарственных препаратов можно будет проверить благодаря системе мониторинга

К системе подключатся производители лекарств, организации оптовой торговли, аптечные и медицинские организации.

17:02
В Казани пройдет Слет молодежных клубов Русского географического общества

Участники слета смогут посетить Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, остров-град Свияжск, дендрарий и прогуляться по столице РТ.

16:52
Wildberries прописалась в Зеленодольском районе ради строительства логоцентра

Создание крупного распределительного центра в ТОСЭР «Зеленодольск» позволит создать около 5 тыс. рабочих мест.

16:44
Участникам Школы начинающего фермера покажут успешные хозяйства Татарстана

В смене могут участвовать люди в возрасте 18 — 35 лет, зарегистрированные в сельской местности и желающие начать свой бизнес после окончания вуза.

16:40
Росздравнадзор: Чаще всего недовольство у татарстанцев вызывает оказание стоматологических услуг

Института независимой стоматологической экспертизы на данный момент не существует.

16:34
Облачное проектирование и посмертный контент: бизнес-инкубатор ИТ-парка пополнили новые проекты

Все стартапы получат экспертное сопровождение, юридическую поддержку и бухгалтерское обслуживание.

16:27
В РТ улучшат приложение для незрячих пассажиров, чтобы заменить разбитые вандалами информаторы

На сегодняшний день более 70 процентов звуковых автоинформаторов выбыли из строя из-за износа или вандализма.

16:26
«Том Сойер Фест» начал прием заявок на преображение старинных домов Казани летом 2020 года

Постройки должны быть обитаемы, неаварийны и с жителями, которые одобряют инициативу волонтеров.

16:06
Росздравнадзор: Лекарства, изготовленные в аптеках, – особая зона риска для покупателя

В 2019 году ведомство проверило 610 образцов лекарственных препаратов, качество одного из них не подтверждено.

15:58
За первые шесть месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между РТ и США составил 290,4 млн долларов

В рамках делового визита в Американскую торговую палату в Москве делегация из РТ презентовала промышленный и инвестиционный потенциал республики.

15:47
В Татарстане судят двоих граждан Украины, которых поймали на въезде в Казань с 10 кг «синтетики»

Гособвинитель просит для злоумышленников по девять с половиной лет колонии.

15:42
В Татарстане вновь ожидаются дожди и прохладная погода

В дневное время суток столбики термометров поднимутся до +12–17 градусов тепла.

15:34
Федерация независимых профсоюзов РФ: Количество рабочих часов должно снижаться, а зарплата — нет

В ФНПР прокомментировали инициативу ввести четырехдневную рабочую неделю.

15:22
В Татарстане 10 клиник пластической хирургии отказались от лицензии после проверки Росздравнадзора

Всего в Татарстане на данный момент насчитывается 32 клиники пластической хирургии.

15:16
КФУ научит татарстанских педагогов использовать технологии виртуальной реальности и онлайн-учебники

Образовательную площадку с современным оборудованием и программным обеспечением планируют открыть в ноябре 2019 года.

14:58
«Татнефть» выплатит акционерам всю чистую прибыль за I полугодие 2019 года в сумме 93,3 млрд рублей

Часть средств будет потрачена на благоустройство дворов в городах и поселках Татарстана.

14:45
«У меня ВИЧ»: как живут и строят семьи жители Татарстана с диагнозом, о котором никому не расскажешь

В Татарстане на диспансерном учете состоят более 13 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом.

14:34
Жюри международной премии Ага Хана пришло в восторг от названия и идеи «Том Сойер Феста»

Озорное и подчас критикуемое название волонтерского движения по сохранению исторической среды оказалось универсально-ассоциативным для иностранцев.

14:22
Росздравнадзор возбудил 11 дел против медицинских учреждений Татарстана

Эксперты провели 81 проверку и нашли нарушения порядка проведения медосмотров, медицинских экспертиз.

14:21
Полицейские задержали браконьера, который сетями ловил рыбу у Казанского речного порта

На браконьера возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

События