«Том Сойер Фест» начал прием заявок на преображение старинных домов Казани летом 2020 года

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест Казань» начинает прием заявок от жителей домов старой Казани на сезон 2020 года. Об этом объявила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам 2019 года, помощник Президента РТ, член Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) и куратор проекта Олеся Балтусова.

«Осень и зима — время приема заявок (сентябрь — январь). Весной мы начинаем экспертную оценку, когда ездим по домам, общаемся с жильцами, обсуждаем заявки на встречах общества охраны памятников (ТРО ВООПИиК). Дальше идут обмеры, проектирование, согласования, и выходим на конец весны на работы», — напомнила Балтусова.

Она напомнила, что для того, чтобы дом начали ремонтировать волонтеры, жителям необходимо подать заявку. При этом критериями «Том Сойер Феста» являются также состояние дома (аварийные дома волонтеры преображать не берутся из соображений безопасности и необходимости владения соответствующими квалификациями) и согласие всех его жителей на помощь добровольцев.

«На Щапова, 19/21 мы уже два года, например, пристально смотрим, и заявки есть, и все уже посчитано, померяно. Но у них есть аварийная часть, мы опасаемся туда подпускать наших волонтеров. Это работа для профессиональной рабочей силы. Мы должны здесь понять, что будет делать приглашенная, видимо, организация, что мы. В то же время на Калинина, 12 волонтеры с привлечением специалистов укрепляли цоколь в нижней части. И самое главное — желание жителей участвовать вместе с нами. Только вместе мы можем отремонтировать дом на благо жителей», — подчеркнула Олеся Балтусова.

В сезоне 2019 года, напомним, «томсойеровцы» преобразили фасады исторического средового дома на Калинина, 12, а также двух объектов культурного наследия — дома Беркутова (Фатиха Карима, 11) и дома Богородского (Волкова, 42).

В ближайшей перспективе маршрут по обновленным домам «Том Сойер Феста» в Казани пополнит сайты для самостоятельных туристов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.