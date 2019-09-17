Ученые рассказали об основных симптомах заболевания раком мозга

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Онколог Григорий Кобяков рассказал об основных симптомах заболевания раком мозга в России и раскрыл статистику заболеваемости. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

По данным врача, заболеваемость первичными опухолями головного мозга на территории РФ составляет 23 случая на 100 тыс. населения, что составляет около 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

Ученый также отметил, что из них чуть более 30% случаев составляют злокачественные опухоли (9,5 — 10,5 тыс. случаев в год), и назвал самую агрессивную из них, которой считается глиобластома.

Ежегодно уровень заболеваемости растет, так как возрастает количество аппаратов магнитно-резонансной и спиральной томографии. К примеру, в 2017 году выполнено свыше 27 тыс. операций, связанных с опухолями центральной нервной системы.

Среди основных признаков развития злокачественной опухоли ученый назвал головную боль, тошноту и рвоту, снижение уровня бодрствования, что относится к признакам общемозговой симптоматики. Также он выделил очаговые неврологические симптомы — «нарушения движений в противоположных поражённому полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения». Также одним из первых признаков появления опухоли можно считать возникновение эпилептиформных припадков.

Регионом, в котором злокачественные опухоли выявляются наиболее часто, Григорий Кобяков назвал Курскую область — 3331,1 на 100 тыс. населения.

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