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Татар-информ

17 сентября 2019, 16:44

Общество

Участникам Школы начинающего фермера покажут успешные хозяйства Татарстана

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Общество

Участникам Школы начинающего фермера покажут успешные хозяйства Татарстана

Фото: архив

В смене могут участвовать люди в возрасте 18 — 35 лет, зарегистрированные в сельской местности и желающие начать свой бизнес после окончания вуза.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Участникам Школы начинающего фермера, которая пройдет в Татарстане с 20 по 22 сентября, покажут успешные хозяйства республики. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь Аграрного молодежного объединения РТ Рания Сабирова.

«Второй день полностью будет посвящен выездам в районы. Мы будем показывать успешные фермы Татарстана, которые выигрывали либо конкурс „Начинающий фермер“, который реализует гранты, или просто успешный бизнес, чтобы была мотивация и чтобы они провели какой-то анализ», — уточнила Рания Сабирова.

Кроме этого, в течение смены запланированы встречи и мастер-классы с представителями Татарского института переподготовки кадров агробизнеса, агрономами, пчеловодами и другие.

В смене могут участвовать люди в возрасте 18 — 35 лет, зарегистрированные в сельской местности и желающие начать свой бизнес после окончания университета: «Мы также рассматриваем с городской пропиской, если у человека уже есть какой-то свой открытый бизнес», — добавила пресс-секретарь АМО РТ.

Помимо образовательной программы, пройдет конкурс бизнес-проектов, победитель которого получит сертификат на 30 тыс. рублей на полиграфические услуги бренда своего продукта. 

«Мы будем рассматривать тех, у кого уже есть свой бизнес, продукция. Мы дадим 30 тысяч на типографию, печать наклеек, например, упаковка колбасы, этикетки», — сообщила Рания.

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