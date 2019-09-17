Облачное проектирование и посмертный контент: бизнес-инкубатор ИТ-парка пополнили новые проекты

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Бизнес-инкубатор Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» пополнился семью новыми проектами, сообщает пресс-служба технопарка.

«В Технопарке в сфере высоких технологий „ИТ-парк“ прошел 37-й отбор проектов в бизнес-инкубатор. В течение двух насыщенных дней участники презентовали проекты, участвовали в мастер-классах, а также смогли получить обратную связь от каждого эксперта», — отметили в пресс-службе.

По итогам отбора семь новых проектов получили приглашение в бизнес-инкубатор, в том числе сервис-интегратор для создания электронных карт Wollzy, разработка платформы взаимодействия субъектов модельного бизнеса на основе нейронной сети Made in Model, сервис сравнительного анализа многоквартирных домов Wave estate и облачная SaaS система проектирования зданий с автоматическими инженерными расчетами, генерацией чертежей и смет.

Кроме того, в бизнес-инкубатор прошел сервис с отложенным доступом «Фликерс». Его контент будет доступен только после смерти владельца аккаунта. Суть проекта в том, чтобы дать людям возможность создавать и хранить материалы, предназначенные для передачи родным, близким или иным лицам в случае смерти.

Среди стартапов также — Cosmovisa — онлайн-сервис, который помогает пользователям вернуть денежные средства через процедуру чарджбэка, и lPanel — система, которая позволяет вести аналитику бизнес-процессов на предприятии, контролировать и охранять здоровье сотрудников, обеспечивать безопасность и вести переговоры через аудио- и видеоконференции с иностранными партнерами.

Все стартапы, прошедшие отбор, получат оборудованные рабочие места, образовательные программы для «прокачки» стартапов, консультации экспертов, юридическую поддержку и бухгалтерское обслуживание.

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