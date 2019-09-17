Росздравнадзор: лекарства, изготовленные в аптеках, – особая зона риска для покупателя

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В 2019 году специалисты Росздравнадзора РТ предотвратили обращение порядка 12,5 тыс. упаковок некачественных лекарственных препаратов, из обращения изъяли более 525 тыс. медицинских изделий. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

«Территориальным органом Росздравнадзора была организована экспертиза качества 610 образцов лекарственных препаратов, особое внимание было уделено контролю качества субстанций и лекарственных препаратов аптечного изготовления», - также отметила спикер, добавив, что качество одного образца не было подтверждено.

По словам Шайхутдиновой, покупка изготовленных лекарств в аптеках – особая зона риска для покупателей. Вскоре в лечебной практике будут использовать исключительно препараты фабричного производства.

Кроме того, ведомство провело 18 проверок на предмет соблюдения требований к хранению, перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, а также соблюдению медорганизациями требований к качеству и безопасности медицинских изделий. 56% проверок выявили различного рода нарушения.

«Стоит отметить, что аптечные организации гораздо эффективнее работают в этом плане. У них высокая степень ответственности по отношению к соблюдению требований хранения лекарственных средств, а вот медицинские организации пока не включились в эту работу. Практически при каждой проверке мы фиксируем нарушение температуры и даже сроков хранения лекарственных препаратов», - заключила Шайхутдинова.

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