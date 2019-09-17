В Татарстане судят двоих граждан Украины, которых поймали на въезде в Казань с 10 кг «синтетики»

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском суде рассматривается дело против двоих граждан Украины, которых поймали в Татарстане с крупной партией синтетических наркотиков, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в начале прошлого года в РФ была создана группа для продажи наркотических средств. В деятельность был вовлечен 46-летний гражданин Украины, а тот, в свою очередь, привлек своего приятеля. В июне прошлого года они забрали из тайника 10 килограммов синтетики и отправились в сторону Перми из Москвы», — рассказал Галиев.

Соучастников задержали на стационарном посту полиции «Малиновка», расположенном на 777-м километре трассы М7.

Гособвинитель запросил для злоумышленников по девять с половиной лет колонии.

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