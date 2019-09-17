Жителям Приволжского района Казани расскажут об открытых вакансиях на предприятиях города

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Жителей Приволжского района Казани 18 сентября проинформируют об открытых вакансиях в организациях Казани и районов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Горожане смогут получить информацию о свободных рабочих местах на предприятиях Казани и районов. Кроме того, они смогут встретиться с представителями кадровых служб, получить консультацию со специалистами по вопросам законодательства о труде и занятости и узнать о госгарантиях.

Ярмарку вакансий проведет Центр занятости населения Приволжского района. Она состоится 18 сентября с 9.00 до 12.00 в кафе «Кварт», которое располагается по адресу: проспект Победы, 21. Посещение и получение консультации бесплатные. Телефон для справок: (843)224-86-66.

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