В Татарстане 10 клиник пластической хирургии отказались от лицензии после проверки Росздравнадзора

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане после проверки Росздравнадзора закрылись 10 клиник, оказывающих услуги по пластической хирургии. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова.

«Вы знаете, что мы провели достаточно большую работу, проверив все клиники пластической хирургии на территории нашей республики. 10 учреждений из 42, которые оказывают эту помощь, отказались от лицензии», – отметила спикер.

Она также добавила, что главным аргументом для отзыва лицензии стало несоответствие порядку, который был инициирован нормативными документами. Большая часть клиник находилась в Казани, а также в Альметьевске и Набережных Челнах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за первое полугодие 2019 года специалисты Росздравнадзора по РТ провели 81 проверку и выявили различные отклонения от стандартов оказания качественной медицинской помощи.

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