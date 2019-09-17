КФУ научит татарстанских педагогов использовать технологии виртуальной реальности и онлайн-учебники

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Педагогов Татарстана обучат инновационным технологиям в преподавании на базе центра цифровых технологий Казанского (Приволжского) федерального университета. Новую площадку планируют открыть в ноябре этого года, сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» директор ситуационного аналитического центра КФУ Тимерхан Алишев.

«В начале ноября в университете открывается парк цифровых образовательных технологий. Он будет работать для педагогов, будущих учителей и тех, кто приходит в университет на повышение квалификации», — рассказал он.

В центре сконцентрируют множество инновационных решений для сферы образования: технологии виртуальной и дополненной реальности, интерактивные панели, современное программное обеспечение, цифровые лаборатории. Известно, что площадка разместится в здании КФУ по адресу: ул. Татарстана, 2, а партнером проекта стал «Яндекс».

«Там будет целая аудитория, посвященная „Яндекс.Учебнику“ — это один из программных продуктов, который компания предоставляет бесплатно для учителей начальной школы. Будем обучать учителей пользоваться этим учебником, как анализировать данные, которые этот сервис генерирует», — поделился подробностями Алишев.

Информация об условиях партнерства университета и «Яндекса» конфиденциальна, подчеркнул он.

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