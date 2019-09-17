WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 сентября 2019, 17:02

Общество

В Казани пройдет Слет молодежных клубов Русского географического общества

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Общество

В Казани пройдет Слет молодежных клубов Русского географического общества

Участники слета смогут посетить Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, остров-град Свияжск, дендрарий и прогуляться по столице РТ.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). В Казани с 3 по 9 октября 2019 года на базе КФУ состоится Слет молодежных клубов РГО Приволжского и Уральского федеральных округов, информирует пресс-служба Русского географического общества.

В этом году темой слета станет «историко-культурное и природное наследие региона в деятельности молодёжных клубов РГО», сообщают организаторы.

Итогом работы участников станет оформление собственного тематического проекта, который будет реализован ими в 2020 году вместе с Исполнительной дирекцией РГО. 

Программа Слета молодежных клубов включает в себя мероприятия, которые поспособствуют профессиональному и карьерному росту участников в рамках деятельности Молодёжного клуба РГО. Молодые люди за время проведения мероприятия узнают много полезной информации об особенностях историко-культурных проектов в разных регионах Российской Федерации, а также научатся грамотно оформлять концепции и использовать методы по продвижению идей. Кроме того, слет предусматривает ознакомление участников с курсом проект-менеджмента и спецификой реализации тематических проектов: туристских, краеведческих, экологических и др.

В текущем году молодежные слеты были поделены по нескольким конкретным темам: «экспедиционная и природоохранная деятельность, просветительская и образовательная работа, историко-культурное наследие, информационная работа и медиаосвещение в деятельности молодёжных клубов РГО».

В рамках Молодёжного слёта РГО девушки и юноши также получат возможность посетить Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, остров-град Свияжск (с посещением Музея археологического дерева «Татарская слободка») и Дендрарий Волжско-Камского заповедника. Все желающие смогут прогуляться по Казани, попробовать блюда татарской кухни и научиться разрабатывать молодежные проекты по сохранению и популяризации памятников истории, культуры и природы.

Молодёжный слёт РГО — это мероприятие, которое проводится ежегодно. Оно организуется для того, чтобы молодые люди могли обменяться опытом и повысить свою квалификацию как представители молодёжных клубов РГО разных регионов страны.

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