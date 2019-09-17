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Татар-информ

17 сентября 2019, 14:45

Здоровье и среда

«У меня ВИЧ»: как живут и строят семьи жители Татарстана с диагнозом, о котором никому не расскажешь

Здоровье и среда

«У меня ВИЧ»: как живут и строят семьи жители Татарстана с диагнозом, о котором никому не расскажешь

В Татарстане на диспансерном учете состоят более 13 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом.

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). Сегодня в Татарстане на диспансерном учете состоят более 13 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. Только в этом году заболевание впервые выявили у 710 человек. ИА «Татар-информ» рассказывает, как это, когда ты живешь с ВИЧ. Имена героев изменены.

«ВИЧ давно уже не заболевание маргиналов. Это вирус, которым заражаются вполне успешные люди. Если мы посмотрим на возрастную категорию инфицированных, то на сегодняшний день 71% ВИЧ-положительных возраста 30 — 50 лет. То есть мы видим, что ВИЧ перешел на более взрослое население», — отметила врач-эпидемиолог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Ирина Осянина.

Марина — 44-летняя мать троих детей, работает бухгалтером в частной организации, не замужем. О своем статусе женщина узнала два года назад. В октябре 2017 года Марина обратилась в больницу с жалобами на экзему. Во время обследования у женщины обнаружили ВИЧ. Оказалось, что Марину инфицировал ее молодой человек, с которым она встречалась последние два года. О своем ВИЧ-статусе мужчина не знал.

Михаилу 42 года, свою жену он потерял 8 лет назад. Через некоторое время после смерти жены отец двоих детей решил стать донором. При стандартном обследовании в Республиканской станции переливания крови у Михаила обнаружили ВИЧ. 

У Юлии жизнь и вовсе разделилась на до и после. О своем статусе женщина узнала 12 лет назад.

«Сейчас я точно знаю, что с ВИЧ рожают, создают счастливые семьи. В 2006 году я сдала анализы и узнала, что я ВИЧ-положительна. Я смирилась с этим, начала пить таблетки и жить как обычно. Все мои друзья и родственники восприняли нормально. Позже я встретила своего будущего мужа. Рожать я даже и не думала. Жизнь разделилась на до и после. А сегодня мы воспитываем здорового ребенка», — рассказала Юлия.

Лекарства от вируса пока не придумали, однако существует антиретровирусная терапия, которая поддерживает иммунитет в тонусе и позволяет человеку жить полноценной жизнью. В РТ 69% ВИЧ-инфицированных принимают эти препараты.

«Я заразился в 2015 году при употреблении наркотиков. Первоначальные ощущения невозможно описать. Я не знал, как дальше жить и не искал путей. Не представлял, что дальше. А потом принял свой диагноз и сделал свой выбор жить полноценной жизнью, принимая препараты. Для меня не стоит вопрос: есть ВИЧ или нет? Для меня он очевидно есть», — рассказал 26-летний Максим из Казани.

Бывший наркоман Вадим заразился еще в 2001 году, но лекарства начал принимать спустя 6 лет, когда здоровье сильно пошатнулось.

«В 2007 мне стало совсем нехорошо, я обратился за помощью и начал принимать терапию. В 2012 я как-то наткнулся на ВИЧ-диссидентов, вступил в группу в соцсети "ВКонтакте". А там как братство, как тайное общество какое-то... Будто бы они знают что-то такое, чего никто не знает, и массово не пьют лекарства. Я бросил терапию, спустя время сдал анализы. Выяснилось, что вирусная нагрузка возросла. Появились эти синяки, и я снова взялся за лекарства и заметил, что многие диссиденты, с которыми я общался раньше, скончались. И когда я спросил об этом в группе, меня просто заблокировали», — поделился Вадим.

Сегодня ВИЧ-диссиденты утверждают, что вируса не существует. Сторонники этой теории говорят о том, что жить можно и без препаратов, однако без лекарств происходит очевидное — люди умирают. 

«Вирус ВИЧ в 200 раз изменчивее вируса гриппа. Если больной прерывает терапию, то вирус получает новую возможность интенсивно размножаться и мутировать. Образовавшийся новый подвид вируса после мутации может не поддаться той терапии, которая была назначена, а потом прервана. Получается, что у врача-инфекциониста стоит новая задача — найти новые препараты. Иногда это может и не получиться. Поэтому такие пациенты рискуют жизнью, не принимая препараты», — объяснила врач-психотерапевт Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Татарстана Роза Мухаметова.

ВИЧ передается половым путем, через инъекции и с молоком матери. Иными словами, в максимальной концентрации, достаточной для заражения, вирус содержится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке.

Чтобы исключить заражение ребенка от ВИЧ-положительной матери ученые совместно с медиками разработали специальную технику защиты. 

«Для того, чтобы ребенок родился здоровым и чтобы инфекция не передалась во время родов, мы рекомендуем соблюдать простые техники: своевременно обратиться в центр СПИД, как только узнали свой статус, вовремя начать принимать химиопрофилактику. Беременные принимают препараты, которые блокируют репликацию вируса и передачу вируса ребенку. Период родов также проходит под препаратами. В первые часы жизни ребёнку также назначают антиретровирусные лекарства», — отметила врач-педиатр Центра СПИД Алена Хораськина.

Сегодня у инфицированных родителей практически в 99% случаях рождаются абсолютно здоровые дети только в том случае, если пара принимает антиретровирусную терапию. 

«На сегодняшний день женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, становится все больше и больше. Половой путь выходит на первое место среди способов передачи ВИЧ-инфекции. Поэтому нельзя забывать о том, что обязательно нужно предохраняться, сдавать тесты на ВИЧ-инфекцию и не забывать о постконтактной профилактике», — добавила Алена Хораськина.

Существует также и «доконтактная профилактика». Это прием препаратов до контакта с ВИЧ-положительным человеком. Таким образом организм успеет выработать защиту от него.

Исследования показывают, что лекарства ДКП достаточно эффективно снижают риск заражения ВИЧ. Систематический контроль ВИЧ-статуса позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях, когда терапия максимально эффективна. 

Проверить свой ВИЧ-статус можно экспресс-тестированием в Центре СПИД (г. Казань, ул. Н. Ершова, 65) и его филиалах (г. Альметьевск, п. Нижняя Мактама, ул. Промышленная, д.1а; г. Набережные Челны, пр. Вахитова, д.12.) и самотестированием (экспресс-тесты можно приобрести в розничной сети аптек). 

Информация о режиме работы ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» размещена на сайте www.infospid.ru

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