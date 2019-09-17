«Татнефть» выплатит акционерам всю чистую прибыль за I полугодие 2019 года в сумме 93,3 млрд рублей

(Казань, 17 сентября, «Татар-информ»). Собрание акционеров «Татнефти» поддержало предложение совета директоров компании направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли за 6 месяцев 2019 года по РСБУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО „Татнефть“, где в форме заочного голосования принято решение об утверждении дивидендов по итогам 6 месяцев 2019 года в размере 40 рублей 11 копеек на акцию», — отмечено в сообщении.

Ранее совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за шесть месяцев 2019 года в размере 100% от чистой прибыли за этот период. При определении размера дивидендов совет директоров исходил из результатов деятельности за отчетный период, учитывал прогноз свободного денежного потока и доступные источники финансирования операционной и инвестиционной деятельности группы «Татнефть». По итогам первого полугодия выручка «Татнефти» по российским стандартам (РСБУ) составила 399,7 млрд рублей, чистая прибыль – 93,3 млрд рублей. По итогам 2018 года группа «Татнефть» трижды выплачивала дивиденды за шесть, девять и 12 месяцев работы, направив на выплату акционерам 100% чистой прибыли по РСБУ.

Выступая на встрече с кандидатами в Госсовет Татарстана от «Единой России», Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что благодаря дивидендам «Татнефти» в республике в течение нескольких лет будет реализована масштабная программа по благоустройству всех дворов многоквартирных домов.

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